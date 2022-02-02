В Кигинском районе Башкирии водитель "Kia Sportage" столкнулся с "Hyundai Solaris"

09:53, 02 фев 2022

Авария в Башкирии произошла утром в Кигинском районе на 241 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка



Столкнулись "Kia Sportage" под управлением 43-летнего местного жителя и встречный "Hyundai Solaris", за рулём которого находилась 41-летняя женщина. В результате аварии 17-летняя пассажирка "Кia", а также водитель второго автомобиля получили телесные повреждения. По факту произошедшего начато разбирательство.







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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ