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В Бакалинском районе Башкирии в столкновении ВАЗ-2114 и "Lada Largus" пострадали дети

В Бакалинском районе Башкирии в столкновении ВАЗ-2114 и "Lada Largus" пострадали дети

12:14, 02 фев 2022

Днём в Бакалинском  районе на 128 км автодороги Белебей- Туймазы-Бакалы зарегистрировано ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным  столкнулись ВАЗ-2114 и "Lada Largus". В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажиры, дети в возрасте четырнадцати, двенадцати и шести лет были доставлены в медучреждение.

Также потребовалась медицинская помощь  водителю и пассажиру "Lada Largus".Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бакалинский район происшествия аварии
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