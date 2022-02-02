В Бакалинском районе Башкирии в столкновении ВАЗ-2114 и "Lada Largus" пострадали дети

12:14, 02 фев 2022

Днём в Бакалинском районе на 128 км автодороги Белебей- Туймазы-Бакалы зарегистрировано ДТП с пострадавшими.



По предварительным данным столкнулись ВАЗ-2114 и "Lada Largus". В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажиры, дети в возрасте четырнадцати, двенадцати и шести лет были доставлены в медучреждение.







Также потребовалась медицинская помощь водителю и пассажиру "Lada Largus".Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ