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В Кумертау в снежном заносе застряла семья с 7-летним ребенком

В Кумертау в снежном заносе застряла семья с 7-летним ребенком

16:55, 02 фев 2022

Госкомитет по ЧС сообщил, что вчера, 1 февраля, в Башкирии семья застряла на дороге в автомобиле. По информации ведомства, ЧП произошло под Кумертау

Спасатели сообщили, что автомобиль застрял в снежном заносе около поселка Заря. В машине находилась 38-летняя женщина, 39-летний мужчина и 7-летний ребенок.

Чтобы вызволить застрявших, на место выехали сотрудники Госкомитета по ЧС.  Мужчина принял решение остаться на месте, а женщину с ребенком увезли в Кумертау. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Кумертау происшествия
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