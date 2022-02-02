В Кумертау в снежном заносе застряла семья с 7-летним ребенком
16:55, 02 фев 2022
Госкомитет по ЧС сообщил, что вчера, 1 февраля, в Башкирии семья застряла на дороге в автомобиле. По информации ведомства, ЧП произошло под Кумертау.
Спасатели сообщили, что автомобиль застрял в снежном заносе около поселка Заря. В машине находилась 38-летняя женщина, 39-летний мужчина и 7-летний ребенок.
Чтобы вызволить застрявших, на место выехали сотрудники Госкомитета по ЧС. Мужчина принял решение остаться на месте, а женщину с ребенком увезли в Кумертау.
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Источник:
gorobzor.ru
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