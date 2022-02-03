13:37, 03 фев 2022

Сегодня, 3 февраля, на трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии фура врезалась в попутный рейсовый автобус. В его салоне находились 13 человек. Об этом сообщило региональное МЧС.







Попавший в ДТП автобус принадлежит госперевозчику «Башавтотрансу». Он следовал из Уфы в Набережные Челны. Погибших и пострадавших в аварии нет. На место происшествия прибыл резервный автобус, который забрал пассажиров, чтобы довезти их до пункта назначения.



Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе Башкирии в столкновении ВАЗ-2114 и "Lada Largus" пострадали дети.

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Фото: МЧС по РБ