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Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими на проспект Салавата Юлаева в Уфе

Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими на проспект Салавата Юлаева в Уфе

14:18, 15 сен 2022

В момент падения BMW X3 с путепровода на проспект Салавата Юлаева в Уфе в машине не было водителя. Подробности смертельной аварии, произошедшего сегодня, 15 сентября, ночью сообщили в Управлении гражданской защиты города.



«Выяснилось, что после сильного удара водитель немецкой иномарки вылетел из автомобиля, а его транспортное средство, сбив металлические ограждения путепровода, упало вниз на проспект Салавата Юлаева», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в массовой аварии в Уфе столкнулись BMW X3, Toyota Corolla и Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель BMW и пассажир Hyundai погибли на месте, водитель Hyundai с травмами госпитализирован. Момент ДТП попал на видео.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа авария в Уфе происшествия Уфа
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