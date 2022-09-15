Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими на проспект Салавата Юлаева в Уфе

14:18, 15 сен 2022

В момент падения BMW X3 с путепровода на проспект Салавата Юлаева в Уфе в машине не было водителя. Подробности смертельной аварии, произошедшего сегодня, 15 сентября, ночью сообщили в Управлении гражданской защиты города.







«Выяснилось, что после сильного удара водитель немецкой иномарки вылетел из автомобиля, а его транспортное средство, сбив металлические ограждения путепровода, упало вниз на проспект Салавата Юлаева», — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: скриншот видео