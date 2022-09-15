Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими на проспект Салавата Юлаева в Уфе
14:18, 15 сен 2022
В момент падения BMW X3 с путепровода на проспект Салавата Юлаева в Уфе в машине не было водителя. Подробности смертельной аварии, произошедшего сегодня, 15 сентября, ночью сообщили в Управлении гражданской защиты города.
«Выяснилось, что после сильного удара водитель немецкой иномарки вылетел из автомобиля, а его транспортное средство, сбив металлические ограждения путепровода, упало вниз на проспект Салавата Юлаева», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в массовой аварии в Уфе столкнулись BMW X3, Toyota Corolla и Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель BMW и пассажир Hyundai погибли на месте, водитель Hyundai с травмами госпитализирован. Момент ДТП попал на видео.