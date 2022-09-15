Жители Уфы пожаловались на фиолетовые стоки, стекающие в реку со стороны Инорса

20:29, 15 сен 2022

В реку Уфу из озера Щучье в микрорайоне Инорсе стекают фиолетовые стоки. Об этом в соцсетях 14 сентября сообщила жительница башкирской столицы Розалия Иванова. Она назвала происходящее «экологической катастрофой».







По словам женщины, с начала лета в Инорсе стало пахнуть канализации. Впоследствии выяснилось, что в местное озеро Щучье стекают нечистоты фиолетового цвета. Иванова отметила, что источник загрязнения профильные инстанции выявить не смогли.



– Так и воняло все лето, а жалобы лишь «принимались». 5 сентября, прогуливаясь вблизи берега реки Уфы, я наткнулась на ужасающую картину. Я вышла к ручью молочно-фиолетового цвета, впадающего прямо в Уфимку. Получается эта «вода» стекала в Уфимку все лето, но никому до этого дела не было и нет, – поделилась горожанка.





На ее жалобу отреагировал замминистра экологии Башкирии Камиль Биргулиев. Чиновник рассказал, что ведомство обратилось в прокуратуру и МВД для проведения проверок предприятий, которые могли стать источником загрязнений. По данным мэрии, стоки попадают в реку из-за ассенизаторских автомобилей, которые сливают стоки в сети ливневой канализации города. Чьи это машины - пока неизвестно. Администрация города так же обратилась в полицию по этому поводу.

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Фото: vk.com // ЧС Уфа