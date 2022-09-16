В Аскинском районе Башкирии вандалы разнесли трибуну на стадионе

10:16, 16 сен 2022

Об очередном акте вандализма в республике рассказал в своих социальных сетях глава Аскинского района Динис Юсупов.







Посреди ночи группа неизвестных пришла на местный стадион и поломала несколько сидений на трибуне. Кроме того, вандалы сняли один из пролетов ограждения объекта.



Как рассказал чиновник, стадион был уже практически готов к официальному открытию. За проект в прошлом году проголосовали сами жители Аскинского района.





Динис Юсупов отметил, что заявления на вандалов уже поданы в полицию.



— Обидно, что не ценят, не уважают чужой труд, — высказался глава администрации. — Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы сделать наш райцентр более благоустроенным. Не для себя мы все это делаем, а для наших детей, молодежи, пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни, для всех желающих заниматься спортом.

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Фото: соцсети Диниса Юсупова