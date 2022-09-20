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В Салаватском районе Башкирии многодетная мать жестоко наказала мужа, которого нашла в одних трусах с другой

В Салаватском районе Башкирии многодетная мать жестоко наказала мужа, которого нашла в одних трусах с другой

11:34, 20 сен 2022

В Башкирии 29-летняя местная жительница порезала супруга, которого застала в кровати с другой женщиной.



Cемейная драма разыгралась в Салаватском районе республики. В дом к семье с четырьмя детьми пришла подруга хозяйки, с которой супруги начали распивать алкоголь. В один момент между мужем и женой случилась ссора, после которой женщина забрала детей и ушла к маме.

Ее огорченный супруг разделся и лег спать на диван в спальной комнате. Спустя некоторое время на этот же диван в одежде легла спать гостья. Вскоре хозяйка вернулась домой и увидела спящего в одних трусах с ее подругой мужа. Озлобленная женщина схватила нож и начала бить супруга в грудь и ноги.


К счастью, женщина быстро успокоилась и вызвала на место медиков. Жизнь ее супруга удалось спасти. Тем не менее, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью многодетную маму приговорили к четырем годам заключения условно.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе нашли труп 21-летней Раисы Рахимовой из Салаватского района Башкирии. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салаватский район происшествия криминал
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