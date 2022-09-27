Неизвестный изнасиловал под мостом в Петербурге девушку из Башкирии

14:00, 27 сен 2022

Под Цимбалинским путепроводом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный изнасиловал 25-летнюю девушку из Башкирии. Об этом сообщила «Фонтанка».



Инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 сентября. Девушка возвращалась с работы. Когда до дома ей оставалось идти 20 минут, к ней подошел неизвестный мужчина. Он распылил в лица жертве перцовый баллон, а затем изнасиловал.



После надругательства злоумышленник забрал у девушки смартфон и скрылся. В полицию о случившемся сообщил местный житель, к которому потерпевшая обратилась за помощью. Сейчас полицейские ищут подозреваемого.



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