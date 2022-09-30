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В Хайбуллинском районе Башкирии в ДТП насмерть разбился 36-летний водитель иномарки

В Хайбуллинском районе Башкирии в ДТП насмерть разбился 36-летний водитель иномарки

11:54, 30 сен 2022

Авария произошла на 51 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.

В Хайбуллинском районе произошла авария с погибшим. ДТП произошло накануне, 29 сентября, около восьми часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, 36-летний местный житель за рулем "Daewoo Espero" съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
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