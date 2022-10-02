В Ишимбае под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина

11:23, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, в Ишимбае под колеса легкового автомобиля попала 48-летняя женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.







За рулем «Лады Калины» находился 44-летний местный житель. Он не успел притормозить, когда женщина неожиданно появилась на дороге. В результате пострадавшая скончалась в карете скорой помощи, когда ее везли в больницу.



В ГИБДД отметили, что на одежде погибшей не было светоотражающих элементов. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



За прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 аварий. Два человека погибли, 10 пострадали.





Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии в аварии погиб водитель и пострадал 12-летний ребенок.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ