Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Ишимбае под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина

В Ишимбае под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина

11:23, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, в Ишимбае под колеса легкового автомобиля попала 48-летняя женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



За рулем «Лады Калины» находился 44-летний местный житель. Он не успел притормозить, когда женщина неожиданно появилась на дороге. В результате пострадавшая скончалась в карете скорой помощи, когда ее везли в больницу.

В ГИБДД отметили, что на одежде погибшей не было светоотражающих элементов. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 аварий. Два человека погибли, 10 пострадали.


Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии в аварии погиб водитель и пострадал 12-летний ребенок.

Читайте также:

В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Теги: Ишимбай ДТП происшествия
Читайте также

В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Белорецке и Салавате насмерть сбили двух пешеходов
Происшествия в Башкирии
В Белорецке и Салавате насмерть сбили двух пешеходов
ДТП в Белебеевском районе: водитель манипулятора насмерть сбил пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Белебеевском районе: водитель манипулятора насмерть сбил пожилую женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: