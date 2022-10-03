В Чишминском районе Башкирии загорелась ферма

Вечером 2 октября в селе Енгалышево Чишминского района произошел пожар. По данным Госкомитета РБ по ЧС, загорелось крестьянско-фермерское хозяйство.
На место происшествия направили пожарных из села Булгаково, МЧС, также прибыла добровольная пожарная команда сельсовета. Спасатели потушили огонь, но, к сожалению, несколько животных погибли: бычок и три теленка.
В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС республики. По данным ведомства, возгорание началось в третьем часу ночи на улице Мира.