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В Чишминском районе Башкирии загорелась ферма

В Чишминском районе Башкирии загорелась ферма

10:02, 03 окт 2022

Вечером 2 октября в селе Енгалышево Чишминского района произошел пожар. По данным Госкомитета РБ по ЧС, загорелось крестьянско-фермерское хозяйство.



На место происшествия направили пожарных из села Булгаково, МЧС, также прибыла добровольная пожарная команда сельсовета. Спасатели потушили огонь, но, к сожалению, несколько животных погибли: бычок и три теленка.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС республики. По данным ведомства, возгорание началось в третьем часу ночи на улице Мира.

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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