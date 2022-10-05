В Салаватском районе Башкирии 64-летний водитель разбился в серьезной аварии

16:15, 05 окт 2022

Сегодня, 5 октября, около деревни Лаклы Салаватского района произошла авария, сообщает Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.







Сообщается, что 64-летний мужчина за рулем автомобиля Datsun не справился с управлением и съехал в овраг. Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о случившемся. Сотрудники поисково-спасательной группы поспешили в деревню Малояз для оказания помощи.



Они вытащили пострадавшего водителя из машины и передали его медикам. Мужчина был госпитализирован. Все причины аварии устанавливаются.





— Вдруг внезапно начало его в сторону клонить на дороге, так он в овраг и залетел. Удар был очень сильным. Был ли он пьян или трезв, я не знал. Конечно, мы остановились и сразу же вызвали скорую помощь", - сказал один из свидетелей.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС