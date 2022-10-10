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Молодому парню из Башкирии срочно требуется донорская кров после аварии

Молодому парню из Башкирии срочно требуется донорская кров после аварии

09:08, 10 окт 2022

Родные попавшего в ДТП в Аургазинском районе 19-летнего водителя. сообщили, что ему срочно нужна донорская кровь. ДТП произошло 8 октября, по данным ГИБДД района, на 15 км дороги Толбазы — Красноусольский.



– Крик души...Пожалуйста. Срочно нужна донорская кровь. На трассе Толбазы-Красноусольск родной брат попал в аварию .В тяжелом состоянии доставлен в больницу Стерлитамака, – рассказала родственница пострадавшего

В семье уточнили, что парню подойдет любая кровь но желательно четвертая с положительным резус-фактором. Сдать кровь можно в Стерлитамаке на Коммунистической 89а,р ядом с больницей. При сдаче нужно указать, что кровь предназначена для Афанасьева Данила Семеновича 22.03.2003 года рождения.


В настоящий момент известно, что Данил пострадал при столкновении автомобилей ВАЗ-2112 и Хундай Х-35. Он находился за рулем отечественного авто.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Аургазинский район происшествия аварии
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