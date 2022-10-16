Уфимец в порыве ревности ударил ножом свою сожительницу

15:23, 16 окт 2022

В Уфе задержали 43-летнего мужчину, который ударил ножом в шею свою даму сердца. Женщина выжила благодаря усилиям врачей.







По данным следственного комитета Уфы, двое мужчин и женщина выпивали ночью в квартире. Приревновав свою 37-летнюю сожительницу к ее бывшему мужчине, хозяин жилища вонзил ей нож в шею. Потом он попытался сбежать, но не смог, потому что его избил очевидец преступления. Когда он потерял сознание, его обидчик вызвал скорую. Обоих пострадавших увезли в больницу.



Следственный комитет предъявил 43-летнему уфимцу обвинение по статье «Покушение на убийство». Обвиняемый свою вину не признал, потому что не вспомнил всех обстоятельств совершения преступления.



Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Следком Башкирии