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В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной

В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной

В Башкирии 33-летний мужчина жестоко убил свою 30-летнюю сожительницу после ссоры. Трагедия разыгралась ночью 13 декабря 2023 года в Чишминском районе.

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с возлюбленной. Ссора переросла в драку, в ходе которой он схватил нож и нанес ей смертельный удар в живот. От полученной раны женщина скончалась на месте происшествия.

После содеянного злоумышленник направился в приемный покой местной больницы, где потребовал от дежурного врача направить скорую помощь к себе домой. При этом он пытался скрыть орудие убийства – нож, спрятав его в рукаве куртки. Однако бдительный врач, заподозрив неладное, вызвал полицию. При попытке бегства преступник был задержан.

В ходе расследования уголовного дела мужчина, ранее уже имевший судимость, признал свою вину. Он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: происшествия убийство Чишминский район
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