В Башкирии ревнивый мужчина зарезал сожительницу

11:25, 28 мар 2024

В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве своей сожительницы. Трагедия, унесшая жизнь 38-летней женщины, разыгралась в октябре 2023 года в их общем доме.

Совместное распитие спиртных напитков обернулось для пары бурным скандалом на почве ревности. Охваченный яростью, мужчина схватил кухонный нож и нанес своей возлюбленной смертельный удар в шею, перерезав ей сонную артерию.

Осознав содеянное, он попытался скрыть следы преступления, обернув тело убитой в ковер и вынеся его на веранду. Однако вскоре под гнетом вины и раскаяния он признался в содеянном своей сестре, которая незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Мужчина, ранее уже имевший судимости, не стал отрицать свою вину. Суд, изучив все материалы дела, приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Вадим Рудаков