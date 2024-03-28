В Башкирии ревнивый мужчина зарезал сожительницу
11:25, 28 мар 2024
В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве своей сожительницы. Трагедия, унесшая жизнь 38-летней женщины, разыгралась в октябре 2023 года в их общем доме.
Совместное распитие спиртных напитков обернулось для пары бурным скандалом на почве ревности. Охваченный яростью, мужчина схватил кухонный нож и нанес своей возлюбленной смертельный удар в шею, перерезав ей сонную артерию.
Осознав содеянное, он попытался скрыть следы преступления, обернув тело убитой в ковер и вынеся его на веранду. Однако вскоре под гнетом вины и раскаяния он признался в содеянном своей сестре, которая незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.
Мужчина, ранее уже имевший судимости, не стал отрицать свою вину. Суд, изучив все материалы дела, приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Автор: Вадим Рудаков
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