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В Абзелиловском районе Башкирии после преследования задержали пьяного 15-летнего водителя

В Абзелиловском районе Башкирии после преследования задержали пьяного 15-летнего водителя

14:50, 23 окт 2022

В Башкирии в Абзелиловском районе госавтоинспекторы задержали 15-летнего водителя в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.



Управляя «ВАЗ-2107», он  проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. После непродолжительного преследования, сотрудники правопорядка смогли догнать автомобиль. У водителя не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. Представляясь, он назвал данные своего старшего брата.

У молодого человека заметили признаки опьянения, и ему было предложено пройти освидетельствование. Показание прибора составило 0,579 мг/л. В ходе беседы парень признался, что является несовершеннолетним, и автомобиль взял без спроса отца.


После приглашения законных представителей молодого человека освидетельствовали повторно. В отношении водителя составлены несколько протоколов. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Абзелиловский район происшествия
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