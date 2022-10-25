В Уфе водитель иномарки сбил на «зебре» двух человек

11:07, 25 окт 2022

В Уфе водитель иномарки совершил наезд на двух парней, которые переходили дорогу по «зебре». Об этом сообщает ГИБДД Уфы.



24 октября вечером 49-летний водитель Renault Logan, следуя по улице Мингажева, при повороте на улицу Революционную сбил двух пешеходов. Известно, что они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



В результате 22-летние парни с травмами попали в больницу. После оказания помощи они были отпущены домой.



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Фото: ГИБДД по Башкирии