При столкновении двух автомобилей в Краснокамском районе Башкирии 1 человек погиб, 2 пострадали

11:07, 29 окт 2022

В Краснокамском районе республики столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек погиб, двое пострадали.



Авария произошла на автодороге Нефтекамск – Николо-Березовка. Столкнулись ВАЗ 14-й модели и «Пежо 605». 38-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. 40-летнюю женщину, управлявшую иномаркой, и 52-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу с различными травмами.







ГИБДД начала разбирательство. Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 19 получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии водитель ВАЗ-2112 столкнулся с мопедом, пострадали двое.

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