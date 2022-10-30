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В Баймакском районе Башкирии покупатели устроили давку в магазине из-за скидок

В Баймакском районе Башкирии покупатели устроили давку в магазине из-за скидок

19:59, 30 окт 2022

В Баймаке на распродаже бытовых товаров в магазине покупатели устроили давку из-за скидок. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, 29 октября магазин объявил о небывалой распродаже, где все товары можно было приобрести с большой скидкой. Немудрено, что уже к началу открытия возле магазина собралась огромная толпа горожан, которая начала штурмовать вход.



- Люди пытались попасть в магазин, но впереди уже не было места. Зажатые около входа люди кричали, что внутрь уже перестали впускать, но идущие позади продолжали напирать. Чудом только никто не пострадал, - говорят очевидцы давки.


Напомним, что 30 октября еще одна давка образовалась в физико-математическом корпусе БашГУ, где должна была проходить математическая олимпиада для дошкольников и младших классов. В итоге по необъясненным причинам олимпиаду отменили, а толпа из детей и их родителей не смогла сразу выбраться из корпуса, поэтому многие ребята терялись и плакали. Теперь возмущенные родители требуют наказать организаторов олимпиады и провести новое мероприятие.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Баймак давка
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