Жители Кушнаренковского района Башкирии устроили давку из-за места в автобусе

21:32, 23 ноя 2022

Жители Кушнаренково устроили давку из-за места в автобусе. Видео опубликовал очевидец в группе «Подслушано Кушнаренково».





В селе сложилась непростая обстановка с общественным транспортом по выходным. В минувшее воскресенье жители возвращались в Уфу. В это время на остановке набралась куча народу. Когда автобус подъехал, толпа побежала за ним и устроила давку.



Пассажиры стали биться за место в маршрутке «Башавтотранса», которая выполняла рейс Кушнаренково — Уфа. По словам очевидца, проблема в селе происходит каждые выходные.



— Это проблема всех людей Кушнаренково, кто пользуется «Башавтотранс», но не поднимает эту тему. Из года в год, в частности по воскресеньям, происходит то, что показано на видео. Люди стоят и ждут маршрутку по полчаса-часу, — возмутился автор ролика.





Ситуацию, по его словам, осложняет зима, поскольку стоять на улице холодно.



— Как только подъезжает маршрутка, люди несутся, толкаясь, начинается давка. Предоставьте дополнительный транспорт в указанные часы пика, — обратился очевидец к властям.

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Фото: скрин видео