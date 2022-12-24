В Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в доме один человек погиб и трое пострадали
13:25, 24 дек 2022
В Кушнаренковском районе при пожаре в доме один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
24 декабря рано утром поступило сообщение о пожаре в доме на улице Солнечной в н.п. Первушино. В ходе тушения обнаружено тело 57-летней женщины. Также при пожаре пострадали три человека: 60-летний мужчина, 82-летняя женщина и 16-летняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что жители Кушнаренковского района Башкирии устроили давку из-за места в автобусе. В селе сложилась непростая обстановка с общественным транспортом по выходным.