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В Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в доме один человек погиб и трое пострадали

В Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в доме один человек погиб и трое пострадали

13:25, 24 дек 2022

В Кушнаренковском районе при пожаре в доме один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

24 декабря рано утром поступило сообщение о пожаре в доме на улице Солнечной в н.п. Первушино. В ходе тушения обнаружено тело 57-летней женщины. Также при пожаре пострадали три человека: 60-летний мужчина, 82-летняя женщина и 16-летняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.



Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что жители Кушнаренковского района Башкирии устроили давку из-за места в автобусе. В селе сложилась непростая обстановка с общественным транспортом по выходным. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар Первушино
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