Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Нефтекамске жители устроили давку из-за 100-рублевого стирального порошка

В Нефтекамске жители устроили давку из-за 100-рублевого стирального порошка

Добавлено: 02.02.20
Просмотров: 108
Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
Комментарии (0)
Загрузка...
В Нефтекамске жители устроили давку из-за 100-рублевого стирального порошка

В минувшую пятницу в Нефтекамске в одном из супермаркетов местные жители устроили давку. Поводом для хаоса стал стиральный порошок за 100 рублей.

Неприятным инцидентом завершилась скидочная акция в местном супермаркете - люди устроили настоящую давку, а некоторые даже подрались за место в очереди. Дармовой порошок оказался дороже чести и здоровья.

В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора

Читайте также:

В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора
- Вызывайте охрану, нажимайте на тревожную кнопку, - кричали, неподдавшиеся халявному чувству, люди. - Остановитесь, это всего лишь порошок. Будьте людьми.
Житель Нефтекамска задержан по подозрению в половой связи с малолетней. Сообщается, что 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора
Происшествия
В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора
В Нефтекамске задержали мужчину за сексуальную связь с несовершеннолетней
Происшествия
В Нефтекамске задержали мужчину за сексуальную связь с несовершеннолетней
Жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша автомобиля
Общество
Жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша автомобиля
"Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате
Здравоохранение
"Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате
В Нефтекамске мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
Происшествия
В Нефтекамске мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage
Происшествия
В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage
В Туймазах молодой водитель устроил гонки
Происшествия
В Туймазах молодой водитель устроил гонки
В Ишимбае застолье закончилось убийством
Общество
В Ишимбае застолье закончилось убийством
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: