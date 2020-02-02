В Нефтекамске жители устроили давку из-за 100-рублевого стирального порошка

В минувшую пятницу в Нефтекамске в одном из супермаркетов местные жители устроили давку. Поводом для хаоса стал стиральный порошок за 100 рублей.







Неприятным инцидентом завершилась скидочная акция в местном супермаркете - люди устроили настоящую давку, а некоторые даже подрались за место в очереди. Дармовой порошок оказался дороже чести и здоровья.

- Вызывайте охрану, нажимайте на тревожную кнопку, - кричали, неподдавшиеся халявному чувству, люди. - Остановитесь, это всего лишь порошок. Будьте людьми.



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