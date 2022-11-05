В Миякинском районе Башкирии в сгоревшей бане нашли тело 21-летней девушки

12:21, 05 ноя 2022

На месте пожара в Миякинском районе Башкирии нашли тело 21-летней девушки.



В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что сообщение о возгорании в деревне Четырбашево в Миякниском районе Башкирии поступило на пульт диспетчера ночью 5 ноября. Приехавшие на место пожарные и добровольцы обнаружили, что огнем охвачена баня 3 на 5 метров. Спасателям удалось быстро ликвидировать открытое горение.







К сожалению, внутри бани пожарные обнаружили тело 21-летней девушки. Сейчас эксперты уточняют причины ее смерти. Также медицинская помощь потребовалась двум парням 2003 и 2004 годов рождения.



Ранее сообщалось о том, что в Миякинском районе Башкирии при пожаре погибли мужчина и женщина.

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