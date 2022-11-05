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В Башкирии во время пожаров в День народного единства было спасено 13 человек

В Башкирии во время пожаров в День народного единства было спасено 13 человек

11:53, 05 ноя 2022

За минувший праздничный день в Башкирии пожарные спасли 13 человек, сообщает МЧС по республике.

Поздним вечером произошёл пожар в поселке Серафимовский в Туймазинском районе. По прибытии пожарные приступили к спасению людей, параллельно производилось тушение в двухкомнатной квартире МКД. Из опасной зоны было спасено 5 человек, в том числе 3 детей.



Также ночью произошел пожар в многоквартирном доме по улице Баязита Бикбая в Уфе. В доме задымился коридор, на первом этаже огонь повредил обшивку межтамбурной двери и домашние вещи на общей площади 4 кв.м. Пожарными спасено 8 человек, в том числе 2 детей.

Причины происшествий устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: пожар Уфа Серафимовский Туймазинский район происшествия
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