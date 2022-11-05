В Башкирии во время пожаров в День народного единства было спасено 13 человек

11:53, 05 ноя 2022

За минувший праздничный день в Башкирии пожарные спасли 13 человек, сообщает МЧС по республике.



Поздним вечером произошёл пожар в поселке Серафимовский в Туймазинском районе. По прибытии пожарные приступили к спасению людей, параллельно производилось тушение в двухкомнатной квартире МКД. Из опасной зоны было спасено 5 человек, в том числе 3 детей.







Также ночью произошел пожар в многоквартирном доме по улице Баязита Бикбая в Уфе. В доме задымился коридор, на первом этаже огонь повредил обшивку межтамбурной двери и домашние вещи на общей площади 4 кв.м. Пожарными спасено 8 человек, в том числе 2 детей.



Причины происшествий устанавливаются.

Читайте также: Под Уфой при тушении пожара нашли труп

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ