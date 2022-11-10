В Баймакском районе Башкирии обнаружили косулю без реакции на человека и с пеной у рта

11:46, 10 ноя 2022

На территории Башкирии впервые обнаружили косулю, у которой не было реакции на человека, а изо рта шла пена. 8 ноября видео с заболевшим животным в охотничьих угодьях близ деревни Березовка в Баймакском районе заснял охотник Алексей Пономаренко. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.







– На место для взятия крови выехали госинспектор Минэкологии РБ ветеринар и охотник. Косулю нашли, мёртвая уже была, пробы отобрали, – передали в ведомстве. – В Башкирии до последнего времени подобное явление не наблюдалось. По результатам ветеринарных исследований можно будет сделать выводы о причинах такого поведения животного.





Косули с теми же признаками неизвестного заболевания были обнаружены в Курганской области. Там выявили уже 30 таких животных. Специалисты пока не могут выяснить, какую инфекцию подхватили дикие козы.

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Фото: скриншот видео