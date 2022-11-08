В Баймакском районе Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и двое малолетних детей

21:00, 08 ноя 2022

ДТП с пятью пострадавшими произошло в Баймакском районе вечером 8 ноября, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.



В селе Темясово столкнулись ВАЗ 2110 и LADA Largus. В результате аварии пострадали трое взрослых и двое семилетних детей. Они доставлены в больницу в город Баймак.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что рано утром в Баймакском районе на 2 км автодороги Баймак-Тубинск 24-летний местный житель за рулём "Hyundai Accent" на повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



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Фото: МЧС по РБ