В Баймакском районе Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и двое малолетних детей
21:00, 08 ноя 2022
ДТП с пятью пострадавшими произошло в Баймакском районе вечером 8 ноября, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
В селе Темясово столкнулись ВАЗ 2110 и LADA Largus. В результате аварии пострадали трое взрослых и двое семилетних детей. Они доставлены в больницу в город Баймак.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что рано утром в Баймакском районе на 2 км автодороги Баймак-Тубинск 24-летний местный житель за рулём "Hyundai Accent" на повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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