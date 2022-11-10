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В Чишминском районе Башкирии бывший адвокат похитила у клиентов более 3 млн рублей

В Чишминском районе Башкирии бывший адвокат похитила у клиентов более 3 млн рублей

11:52, 10 ноя 2022

На обман попались и виновница ДТП, в котором погиб ребенок, и водитель-алкоголик.

43-летняя жительница Чишминского района предстанет перед судом за мошенничество. По данным Следкома Башкирии, в 2018–2019 годы адвокат похитила у троих своих подзащитных 3,1 млн рублей.



Женщина заверяла клиентов, что деньги нужны в качестве взятки сотрудникам прокуратуры и суда. Так, мать виновницы ДТП, в котором погиб ребенок, отдала злоумышленнице 1,6 млн рублей, надеясь, что ее дочь избежит реального лишения свободы. Еще одной подзащитной адвокат пообещала вернуть уголовное дело на дополнительное расследование и завершить его условным сроком за 1,2 млн рублей.


Третьим потерпевшим стал житель Калмыкии, который хотел избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Женщина организовала ему фиктивную регистрацию по месту жительства в Башкирии, благодаря чему дело было передано в районный суд республики. Затем за взятку она обещала помочь ему избежать ответственности.

Все деньги злоумышленница присвоила себе, не собираясь помогать своим клиентам. Ее имущество арестовали, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Источник: www.proural.info
Теги: Чишминский район мошенники
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