Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)

Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)

19:16, 11 ноя 2022

Сегодня, 11 ноября, в Уфе 53-летний местный житель незаметно проник на охраняемую парковку по улице Фронтовых бригад и угнал пассажирский автобус “Lotos”.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, об угоне в полицию сообщили около 8 часов утра.

Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, заметили данный автобус на улице Интернациональной и остановили его.

В ведомстве добавили, что на момент угона, ключи находились в замке зажигания. Сейчас материал проверки находятся в органах дознания отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе.

Читайте также:

Житель Уфы закидал продавцов в магазине виноградом за то, что те помешали ему украсть спиртное (ВИДЕО)
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа угон
Читайте также

В Буздякском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус (видео)
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус (видео)
ДТП в Уфе: пассажирский автобус сбил двух девушек
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: пассажирский автобус сбил двух девушек
В столице Башкирии автобус протаранил пожарную часть
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии автобус протаранил пожарную часть
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирский автобус ПАЗ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: