Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)
19:16, 11 ноя 2022
Сегодня, 11 ноября, в Уфе 53-летний местный житель незаметно проник на охраняемую парковку по улице Фронтовых бригад и угнал пассажирский автобус “Lotos”.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, об угоне в полицию сообщили около 8 часов утра.
Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, заметили данный автобус на улице Интернациональной и остановили его.
В ведомстве добавили, что на момент угона, ключи находились в замке зажигания. Сейчас материал проверки находятся в органах дознания отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
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