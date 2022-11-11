Житель Уфы угнал с платной парковки пассажирский автобус (ВИДЕО)

19:16, 11 ноя 2022

Сегодня, 11 ноября, в Уфе 53-летний местный житель незаметно проник на охраняемую парковку по улице Фронтовых бригад и угнал пассажирский автобус “Lotos”.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, об угоне в полицию сообщили около 8 часов утра.



Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, заметили данный автобус на улице Интернациональной и остановили его.



В ведомстве добавили, что на момент угона, ключи находились в замке зажигания. Сейчас материал проверки находятся в органах дознания отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе.

Фото: скрин видео