В Дюртюлинском районе Башкирии водитель иномарки сбил 63-летнего пешехода
09:13, 22 ноя 2022
В Дюртюлинском районе водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
21 ноября вечером в селе Суккулово на улице Ленина 33-летний водитель Renault Megane Scenic сбил 63-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате мужчина с переломами доставлен в районную больницу. Светоотражающих элементов на одежде пострадавшего не было.
Ранее в Дюртюлях местную жительницу обвинили в жестоком обращении с собственными детьми. На нее завели уголовное дело за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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