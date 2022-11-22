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В Дюртюлинском районе Башкирии водитель иномарки сбил 63-летнего пешехода

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель иномарки сбил 63-летнего пешехода

09:13, 22 ноя 2022

В Дюртюлинском районе водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

21 ноября вечером в селе Суккулово на улице Ленина 33-летний водитель Renault Megane Scenic сбил 63-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате мужчина с переломами доставлен в районную больницу. Светоотражающих элементов на одежде пострадавшего не было.

Ранее в Дюртюлях местную жительницу обвинили в жестоком обращении с собственными детьми. На нее завели уголовное дело за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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