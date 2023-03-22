В Башкирии пешехода госпитализировали в реанимацию после наезда автомобиля

09:48, 22 мар 2023

Глава республиканской Госавтоинспекции В. Севастьянов сообщил в соцсетях о том, что в Дюртюлинском районе Башкортостана водитель сбил пешехода.







Рано утром в среду, 22 марта, на девятом километре автомобильной дороги Верхнеаташево-Семилетка-Верхнеманчарово 54-летний мужчина, находясь за рулем отечественной «семерки», сбил 31-летнего жителя Уфы. По предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении.





В результате инцидента мужчин госпитализировали в отделение реанимации близлежащей больницы. Полицейским предстоит выяснить все детали ДТП.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Дюртюлинского района Башкортостана жестоко расправился со своим знакомым. Затем он завернул его тело в полиэтиленовую пленку, привязал к своему автомобилю труп, чтобы отвезти на кладбище.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии