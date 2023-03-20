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В Башкирии мужчина зверски убил знакомого и протащил по дороге его труп, привязав к машине

В Башкирии мужчина зверски убил знакомого и протащил по дороге его труп, привязав к машине

17:53, 20 мар 2023

Житель Дюртюлинского района Башкортостана жестоко расправился со своим знакомым. Затем он завернул его тело в полиэтиленовую пленку, привязал к своему автомобилю труп, чтобы отвезти на кладбище. О шокирующем происшествии рассказали в понедельник, 20 марта, в республиканском Следкоме и МВД.



По данным правоохранительных органов, три дня (с 13 по 16 марта) компания, состоящая из 5 человек, распивала спиртные напитки в населенном пункте Суккулово Дюртюлинского района. 16 марта приятели приняли решение продолжить гулянку в доме подозреваемого в убийстве. В ходе нового застолья между 45-летним преступником и 51-летним гостем вспыхнул конфликт, в ходе которого первый нанес второму несколько ударов ножом в шею.


После расправы мужчина завернул тело убитого в полиэтиленовую пленку, дождался темного времени суток, затем привязал тело за ноги к своему автомобилю и в таком виде повез его на кладбище, чтобы спрятать тело в свежей могиле. Однако по дороге к погосту недалеко от Суккулово и Мамадялово веревка оборалась. Преступник оставил убитого на дороге и отправился домой.

Утром на пульт дежурного полиции поступил звонок об обнаружении тела со смертельными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Правоохранители нашли видеозаписи с камер видеонаблюдения, где было видно, как жертву тащат по дороге на автомобиле.



- В процессе следственно-оперативных мероприятий по автомобилю Рено Логан был установлен подозреваемый, - сообщили в Следственном комитете. - При обыске в автомобиле был найден кусок веревки, а на одежде подозреваемого обнаружены кровавые следы.

После того, как мужчине предъявили доказательства он признался в преступлении и заявил, что не помнит детали и обстоятельства конфликта. В настоящее время с ним работают следователи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия убийство
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