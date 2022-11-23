На трассе в Башкирии едва не замерз водитель

09:44, 23 ноя 2022

Автоинспекторы Башкирии оказали помощь водителю, который едва не замерз в своей машине на трассе 23 ноября, сообщает МВД республики.



Утром на 112 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Радмир Хамзин и младший лейтенант полиции Рафис Давлетов, находясь на маршруте патрулирования, заметили на придорожной стоянке заснеженную ВАЗ-2109. Стекла автомобиля были покрыты инеем, а в салоне сидел человек. Мужчина попытался выйти, когда увидел полицейских, но так замерз, что едва двигался.







Водителем оказался 25-летний житель Челябинской области. Он рассказал, что во время поездки в машине закончилось топливо. Попытки остановить проезжающий транспорт закончились безрезультатно. Всю ночь он просидел в холодном автомобиле. Температура воздуха была ниже 15 градусов.





Автоинспекторы усадили пострадавшего в патрульный автомобиль и доставили в Инзерскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины серьёзное переохлаждение, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Фото: ГИБДД по Башкирии