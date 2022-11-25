В Дюртюлинском районе Башкирии провалившийся под лед рыбак умер от переохлаждения

17:44, 25 ноя 2022

Сегодня, 25 ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии мужчина погиб после того, как провалился под лед. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.







Трагедия случилась в селе Москово на реке Евбаза, когда погибший ловил рыбу. Мужчина смог сам выбраться из ледяной воды. На берегу еще в сознании его обнаружила жена, она доставила мужа домой и вызвала медиков. К сожалению, прибыв, скорая констатировала смерть мужчины, предварительной прочной которой называют переохлаждение.



В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф.

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