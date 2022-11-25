Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Дюртюлинском районе Башкирии провалившийся под лед рыбак умер от переохлаждения

В Дюртюлинском районе Башкирии провалившийся под лед рыбак умер от переохлаждения

17:44, 25 ноя 2022

Сегодня, 25 ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии мужчина погиб после того, как провалился под лед. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Трагедия случилась в селе Москово на реке Евбаза, когда погибший ловил рыбу. Мужчина смог сам выбраться из ледяной воды. На берегу еще в сознании его обнаружила жена, она доставила мужа домой и вызвала медиков. К сожалению, прибыв, скорая констатировала смерть мужчины, предварительной прочной которой называют переохлаждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф.

Читайте также:

В Хайбуллинском районе Башкирии из-подо льда извлекли тело пенсионера
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия смерть
Читайте также

В Дюртюлинском районе Башкирии на берегу реки обнаружили тело пожилой женщины
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии на берегу реки обнаружили тело пожилой женщины
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
В Дюртюлинском районе в реке Белой обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе в реке Белой обнаружили тело мужчины
В Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф
Человек и закон в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: