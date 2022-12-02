В Октябрьском при тушении пожара обнаружили тело мужчины

20:33, 02 дек 2022

В городе Октябрьском во время пожара погиб житель МКД. Инцидент случился вечером 1 декабря.



Как сообщило ГУ МЧС РФ по РБ, информация о возгорании в одной из квартир в многоквартирном доме, расположенном по улице Фрунзе, поступила в 20:08. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники МЧС и других экстренных служб. Первым делом они эвакуировали 12 жильцов дома, в том числе детей, и приступили к тушению огня.







Во время борьбы с пожаром в квартире обнаружили 58-летного мужчину , который не подавал признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.



Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ