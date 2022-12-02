Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Октябрьском при тушении пожара обнаружили тело мужчины

В Октябрьском при тушении пожара обнаружили тело мужчины

20:33, 02 дек 2022

В городе Октябрьском во время пожара погиб житель МКД. Инцидент случился вечером 1 декабря.

Как сообщило ГУ МЧС РФ по РБ, информация о возгорании в одной из квартир в многоквартирном доме, расположенном по улице Фрунзе, поступила в 20:08. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники МЧС и других экстренных служб. Первым делом они эвакуировали 12 жильцов дома, в том числе детей, и приступили к тушению огня.



Во время борьбы с пожаром в квартире обнаружили 58-летного мужчину , который не подавал признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники МЧС России.

Читайте также:

В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар смерть
Читайте также

В Октябрьском в результате пожара в жилом доме погиб 42-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском в результате пожара в жилом доме погиб 42-летний мужчина
В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина
В Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов
Происшествия в Башкирии
Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: