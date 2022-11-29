Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки

В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки

10:28, 29 ноя 2022

Очередной пожар произошел в городе Октябрьском. Посреди ночи пламя охватило квартиру на верхнем этаже пятиэтажки на Садовом кольце. Спасателей вызвали очевидцы, заметившие столб дыма из окон дома.

По информации МЧС Башкирии, на место выехали 12 огнеборцев на 4 машинах.



Жильцов сразу начали эвакуировать, однако подъезд был уже весь в дыму, поэтому некоторые оказались буквально в западне в своих квартирах. К счастью, звено газозащитной службы сумело оперативно вывести людей на улицу. Среди спасенных — 10 взрослых и 2 ребенка. Эвакуировались из дома еще 50 человек.

Огонь в квартире успели потушить до того, как он перекинулся на другие. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Читайте также:

В Октябрьском с тяжелым отравлением госпитализировали семью
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: МЧС РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
Читайте также

Пожар в Октябрьском, из горящего дома спасли 25 человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Октябрьском, из горящего дома спасли 25 человек
В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: