В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки

10:28, 29 ноя 2022

Очередной пожар произошел в городе Октябрьском. Посреди ночи пламя охватило квартиру на верхнем этаже пятиэтажки на Садовом кольце. Спасателей вызвали очевидцы, заметившие столб дыма из окон дома.



По информации МЧС Башкирии, на место выехали 12 огнеборцев на 4 машинах.







Жильцов сразу начали эвакуировать, однако подъезд был уже весь в дыму, поэтому некоторые оказались буквально в западне в своих квартирах. К счастью, звено газозащитной службы сумело оперативно вывести людей на улицу. Среди спасенных — 10 взрослых и 2 ребенка. Эвакуировались из дома еще 50 человек.



Огонь в квартире успели потушить до того, как он перекинулся на другие. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Читайте также: В Октябрьском с тяжелым отравлением госпитализировали семью

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС РБ