В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина
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В Стерлитамаке накануне вечером в одной из квартир многоэтажки на улице Черноморская произошел пожар. Жители дома, увидев пламя, успели выбежать, однако без погибших не обошлось. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
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После тушения в квартире обнаружили тело 34-летнего мужчины. Еще один 45-летний мужчина потерял сознание, надышавшись дымом. Его срочно увезли в больницу. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего.
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