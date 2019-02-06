В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина

В Стерлитамаке накануне вечером в одной из квартир многоэтажки на улице Черноморская произошел пожар. Жители дома, увидев пламя, успели выбежать, однако без погибших не обошлось. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.



Известно, что огонь вспыхнул в квартире, которая находилась на первом этаже. Там загорелась мебель. За считанные минуты пламя охватило все помещение. На место выехали пожарные, которые ликвидировали очаг возгорания за полчаса.После тушения в квартире обнаружили тело 34-летнего мужчины. Еще один 45-летний мужчина потерял сознание, надышавшись дымом. Его срочно увезли в больницу. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего.