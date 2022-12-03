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В Белебее женщина за рулем «Гранты» пролетела на красный и врезалась в ВАЗ

В Белебее женщина за рулем «Гранты» пролетела на красный и врезалась в ВАЗ

11:22, 03 дек 2022

В Белебее накануне произошла авария, в которой пострадали два человека. О случившемся рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранним утром на перекрестке улиц Войкова и Красная 40-летняя местная жительница за рулем «Гранты», предположительно, проигнорировала красный сигнал светофора. Это привело к тому, что она столкнулась с ВАЗ-2112, которым управлял 25-летний мужчина. В результате аварии водителю «Гранты» и 25-летней пассажирке ВАЗа потребовалась помощь медиков.



Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировали 8 ДТП. В авариях пострадали 9 человек.

Ранее сообщалось о том, что житель Белебея несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать (ВИДЕО).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее аварии
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