Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал тревоги

После взлета из уфимского аэропорта у самолета Boeing 738, выполнявшего рейс по маршруту Уфа-Махачкала, не убралась передняя стойка шасси.
Сегодня, 5 декабря, после взлета из уфимского аэропорта у самолета Boeing 738, выполнявшего рейс по маршруту Уфа-Махачкала, не убралась передняя стойка шасси. Об этом сообщается в телеграм-канале “Авиаинцидент”. Воздушное судно вернулось на аэродром вылета.
“Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту "Уфа". Службы аэропорта отработали штатно. Пассажирам будут предоставлены прохладительные напитки, горячее питание. Борт будет заменен, вылет ожидается в 15:00 по местному времени”, — прокомментировали в аэропорту “Уфа”.