Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал тревоги

14:11, 05 дек 2022

После взлета из уфимского аэропорта у самолета Boeing 738, выполнявшего рейс по маршруту Уфа-Махачкала, не убралась передняя стойка шасси.



Сегодня, 5 декабря, после взлета из уфимского аэропорта у самолета Boeing 738, выполнявшего рейс по маршруту Уфа-Махачкала, не убралась передняя стойка шасси. Об этом сообщается в телеграм-канале “Авиаинцидент”. Воздушное судно вернулось на аэродром вылета.







“Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту "Уфа". Службы аэропорта отработали штатно. Пассажирам будут предоставлены прохладительные напитки, горячее питание. Борт будет заменен, вылет ожидается в 15:00 по местному времени”, — прокомментировали в аэропорту “Уфа”.

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Фото: freepik