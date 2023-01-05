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В аэропорту Уфы экстренно приземлился подавший сигнал бедствия пассажирский Боинг, летевший из Москвы в Челябинск

В аэропорту Уфы экстренно приземлился подавший сигнал бедствия пассажирский Боинг, летевший из Москвы в Челябинск

20:15, 05 янв 2023

Стала известна причина экстренной посадки в Уфе пассажирского Boeing 737, выполнявшего рейс из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск.



Примерно через 1,5 часа после полет борт подал сигнал бедствия и сообщил, что разворачивается в сторону Уфы для экстренной посадки. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, на борту был обнаружен подозрительный предмет, после чего капитан судна принял решение посадить судно на запасном аэродроме.

- Посадка в уфимском аэропорту совершена в 18:34 по местному времени с учетом установленных требований, все службы аэропорта отработали штатно, - добавили в пресс-службе аэропорта «Уфа».


Сейчас все 189 пассажиров и 6 членов экипажа находятся в «стерильной зоне» аэропорта – все они в полном порядке. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют борт.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия
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