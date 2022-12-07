Дезертиром, стрелявшим в полицейских в Новошахтинске, оказался заключенный из Башкирии

14:05, 07 дек 2022

На днях в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфлированной форме открыл стрельбу из пулемета по сотрудникам полиции. Его искали несколько дней.



В городе закрыли детские сады и школы, объявили план «Сирена». Местных жителей попросили не выходить из дома.







Оказалось, что дезертир — 38-летний Павел Николин — скрывался на заброшенной свиноферме, где его и обнаружили. Во время задержания он опять пытался оказать сопротивление.



Правоохранители выяснили, что мужчина был завербован в ЧВК «Вагнер» из уфимской ИК-4. В 2016 году его осудили за ограбление офиса микрозаймов. 24 ноября он сбежал из военной части.

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Фото: скриншот видео