Дезертиром, стрелявшим в полицейских в Новошахтинске, оказался заключенный из Башкирии
14:05, 07 дек 2022
На днях в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфлированной форме открыл стрельбу из пулемета по сотрудникам полиции. Его искали несколько дней.
В городе закрыли детские сады и школы, объявили план «Сирена». Местных жителей попросили не выходить из дома.
Оказалось, что дезертир — 38-летний Павел Николин — скрывался на заброшенной свиноферме, где его и обнаружили. Во время задержания он опять пытался оказать сопротивление.
Правоохранители выяснили, что мужчина был завербован в ЧВК «Вагнер» из уфимской ИК-4. В 2016 году его осудили за ограбление офиса микрозаймов. 24 ноября он сбежал из военной части.
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Источник:
www.proural.info
Фото: скриншот видео
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