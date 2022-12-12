В Уфе грузовик наехал на пешеходном переходе на 81-летнюю пенсионерку
11:16, 12 дек 2022
В субботу вечером, 10 декабря, в Уфе в ДТП пострадала пожилая женщина. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.
Грузовик с прицепом Mercedes Benz, за рулем которого был 47-летний водитель, двигался по проспекту Октября и при повороте на улицу Кольская наехал 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина получила серьезные увечья, ее госпитализировали.
По факту произошедшей аварии ведется административное расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе две женщины на элитных авто ездили с подложными номерами. В отношении водителей составлены административные материалы по статье “Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками”. Теперь им грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до года.