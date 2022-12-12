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В Уфе грузовик наехал на пешеходном переходе на 81-летнюю пенсионерку

В Уфе грузовик наехал на пешеходном переходе на 81-летнюю пенсионерку

11:16, 12 дек 2022

В субботу вечером, 10 декабря, в Уфе в ДТП пострадала пожилая женщина. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.



Грузовик с прицепом Mercedes Benz, за рулем которого был 47-летний водитель, двигался по проспекту Октября и при повороте на улицу Кольская наехал 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина получила серьезные увечья, ее госпитализировали.

По факту произошедшей аварии ведется административное расследование.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе две женщины на элитных авто ездили с подложными номерами. В отношении водителей составлены административные материалы по статье “Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками”. Теперь им грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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