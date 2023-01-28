В Уфе водитель Hyundai Creta сбила на пешеходном переходе женщину

15:39, 28 янв 2023

В Орджоникидзевском районе Уфе водитель иномарки сбила на пешеходном переходе пешехода. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.



Авария случилась напротив дома №8 на Уфимском шоссе. 58-летняя женщина за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону улицы Российская, наехала на пешеходном переходе без светофора на 30-летнюю женщину. Пострадавшая получила ушибы, ее госпитализировали.







По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что на трассе Уфа — Оренбург у деревни Ушаково вылетел в кювет бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошел этим утром, 26 января.

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Фото: ГИБДД по РБ