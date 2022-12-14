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Раненный супругой житель Сибая до последнего выгораживал ревнивую женщину

Раненный супругой житель Сибая до последнего выгораживал ревнивую женщину

14:13, 14 дек 2022

В Сибае женщина из ревности ударила ножом своего 46-летнего супруга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В выходные супруги решили выпить алкоголь. В ходе застолья женщина приревновала своего мужа и в порыве гнева ударила его кухонным ножом. Супруги остановили кровотечение и уладили конфликт. Однако спустя два дня мужчине стало плохо, и ему пришлось обратиться за медпомощью.



Подозреваемая признала вину, однако муж уверяет, что ранение он получил на улице от случайного прохожего.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Сибай происшествия поножовщина
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