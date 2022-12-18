В Уфе при пожаре погибла женщина

14:01, 18 дек 2022

В Уфе по улице Кировоградской сегодня ночью загорелся жилой бревенчатый дом площадью 5 на 7 м. Как сообщает МЧС по РБ, огонь повредил имущество на площади 12 кв. м.



В ходе тушения пожара было обнаружено тело 78-летней женщины. Прибывшие медики констатировали ее смерть.







Огонь удалось потушить. Дознаватель МЧС установит причину и обстоятельства пожара.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина. Трагедия случилась в селе Мраково. На месте ЧП пожарные обнаружили полыхающий деревянный вагончик. Сотрудникам чрезвычайной службы удалось ликвидировать пожар в течение десяти минут.

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Фото: МЧС по РБ