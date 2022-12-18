В Уфе при пожаре погибла женщина

В Уфе по улице Кировоградской сегодня ночью загорелся жилой бревенчатый дом площадью 5 на 7 м. Как сообщает МЧС по РБ, огонь повредил имущество на площади 12 кв. м.
В ходе тушения пожара было обнаружено тело 78-летней женщины. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Огонь удалось потушить. Дознаватель МЧС установит причину и обстоятельства пожара.
Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина. Трагедия случилась в селе Мраково. На месте ЧП пожарные обнаружили полыхающий деревянный вагончик. Сотрудникам чрезвычайной службы удалось ликвидировать пожар в течение десяти минут.