Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе при пожаре погибла женщина

В Уфе при пожаре погибла женщина

14:01, 18 дек 2022

В Уфе по улице Кировоградской сегодня ночью загорелся жилой бревенчатый дом площадью 5 на 7 м. Как сообщает МЧС по РБ, огонь повредил имущество на площади 12 кв. м.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело 78-летней женщины. Прибывшие медики констатировали ее смерть.



Огонь удалось потушить. Дознаватель МЧС установит причину и обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось о том, что  в Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина. Трагедия случилась в селе Мраково. На месте ЧП пожарные обнаружили полыхающий деревянный вагончик. Сотрудникам чрезвычайной службы удалось ликвидировать пожар в течение десяти минут. 

Читайте также:

Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Стерлитамаке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
В Башкирии, во время тушения пожара, в деревянном доме обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, во время тушения пожара, в деревянном доме обнаружили тело женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: