В Салавате пожарные спасли 13 жильцов горящего дома
14:05, 29 дек 2022
В Салавате ночью произошел пожар в многоквартирном доме № 56 по улице Калинина. Об этом сообщили в МЧС республики.
Пожарные установили, что горит квартира на втором этаже, огонь был виден в окне кухни. Спасатели вывели из зоны воздействия опасных факторов 13 человек, в том числе трех детей.
В результате пожара пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу, медики диагностировали у пациента отравление продуктами горения.
В настоящее время на месте работает дознаватель, устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось о том, что в Салавате школьник обнаружил в котлете начинку из пластика.
Источник:
www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
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