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В Салавате пожарные спасли 13 жильцов горящего дома

В Салавате пожарные спасли 13 жильцов горящего дома

14:05, 29 дек 2022

В Салавате ночью произошел пожар в многоквартирном доме № 56 по улице Калинина. Об этом сообщили в МЧС республики.

Пожарные установили, что горит квартира на втором этаже, огонь был виден в окне кухни. Спасатели вывели из зоны воздействия опасных факторов 13 человек, в том числе трех детей.



В результате пожара пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу, медики диагностировали у пациента отравление продуктами горения.

В настоящее время на месте работает дознаватель, устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате школьник обнаружил в котлете начинку из пластика

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
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