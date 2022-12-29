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В Благовещенском районе Башкирии в сгоревшей бане нашли тело пожилого мужчины

В Благовещенском районе Башкирии в сгоревшей бане нашли тело пожилого мужчины

09:02, 29 дек 2022

28 декабря, утром на улице Центральной в поселке Александровка Благовещенского района произошел пожар – в результате ЧП погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Огнем повреждена бревенчатая баня размерами 3х8 метров. В ходе разбора места пожара обнаружено тело 82-летнего мужчины.



Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что Двое жителей Благовещенского района Башкирии убили знакомого и сбросили в реку его труп с привязанным камнем. Суд приговорил убийц к восьми с половиной и 12 с половиной годам лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. 

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Источник: gtrk.tv
Теги: Благовещенский район происшествия пожар смерть
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