В Баймакском районе Башкирии произошел смертельный пожар

09:48, 27 дек 2022

Пожар с погибшим мужчиной произошел в бревенчатой надворной постройке в деревне Юлук Баймакского района вечером 26 декабря, сообщает МЧС по Башкирии. На место выезжали экстренные службы.



Открытый огонь был потушен через 20 минут. В ходе ликвидации пожара и было обнаружено тело 51-летнего мужчины.



Причина происшествия устанавливается.



Ранее сообщалось о пожаре в Башкирии с погибшим и массовой эвакуацией.



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