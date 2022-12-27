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В Баймакском районе Башкирии произошел смертельный пожар

В Баймакском районе Башкирии произошел смертельный пожар

09:48, 27 дек 2022

Пожар с погибшим мужчиной произошел в бревенчатой надворной постройке в деревне Юлук Баймакского района вечером 26 декабря, сообщает МЧС по Башкирии. На место выезжали экстренные службы.

Открытый огонь был потушен через 20 минут. В ходе ликвидации пожара и было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре в Башкирии с погибшим и массовой эвакуацией.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Баймакский район происшествия пожар смерть
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