В Башкирии мужчина погиб в загоревшейся бане
11:13, 07 окт 2021
В Башкирии пожар в бане унес жизнь мужчины. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России РБ.
Информация о возгорании поступила в 8:44 сегодня, 7 октября. Пожар произошел в деревне Буруновка в Гафурийском районе. На улице Центральной, 76, загорелась бревенчатая баня.
К моменту прибытия спасателей открытый огонь полностью охватил строение. Во время тушения пожара обнаружено тело 53-летнего мужчины. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
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