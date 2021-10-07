В Башкирии мужчина погиб в загоревшейся бане

11:13, 07 окт 2021

В Башкирии пожар в бане унес жизнь мужчины. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России РБ.



Информация о возгорании поступила в 8:44 сегодня, 7 октября. Пожар произошел в деревне Буруновка в Гафурийском районе. На улице Центральной, 76, загорелась бревенчатая баня.



К моменту прибытия спасателей открытый огонь полностью охватил строение. Во время тушения пожара обнаружено тело 53-летнего мужчины. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины.



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Фото: пресс-служба МЧС России по РБ